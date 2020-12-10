Главный внештатный эпидемиолог заявил о непрозрачности системы распределения вакцины от коронавируса: «Есть более блатные»

Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил о непрозрачности системы распределения вакцины от коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинскую область пришла первая тысяча доз вакцины от COVID-19. В начале текущей недели препарат распределили по муниципалитетам, обозначив, кого будут прививать в первую очередь:

медицинских и социальных работников;

учителей школ;

преподавателей вузов и ссузов;

сотрудников полиции.

Однако в Челябинской области под эти категории, по словам Выгоняйлова, подпадает около 110 тысяч человек. И как между ними распределить 1 тысячу доз вакцины, совершенно не понятно.

Например, самому главному внештатному эпидемиологу региона препарата не хватило: «Потому что есть более блатные люди. Посылать по всяким очагам – это всегда пожалуйста, а прививку ставят какие-то, извините, преподаватели медуниверситета, которые к ковиду (особенно гастроэнтерологи) имеют такое же отношение, как я к балету, – цитирует Выгоняйлова «Комсомольская правда». – В нашем учреждении нет прививочного кабинета, поэтому по территориальному принципу я и мои коллеги – 39 человек – относимся к ГБ №1. Мы подавали списки желающих, в том числе указывали, кто из нас работает с коронавирусными пациентами. У нас есть инфекционное отделение на 165 коек, не говоря о постоянных заносах инфекции, так как плановую помощь больным туберкулезом пациентам мы не останавливали ни на минуту. Но нам ответили отказом, потому что у них своих желающих достаточно. Мотивировали это так: «У вас 30 не поставили, а у нас 500, а дали нам 100 доз». Когда я посмотрел в СМИ, кто эти «свои», то был крайне удивлен. Далеко не все сотрудники больницы».

Специалист отмечает, что принцип распределения вакцины совершенно непрозрачный.

«Кто попадает в списки? Вероятно, тот, кто «ближе к телу» главврача больницы, где есть прививочный кабинет, где и будет идти процес, – предполагает главный внештатный эпидемиолог. – Но разве гастроэнтеролог в приоритете по сравнению, например, с терапевтом амбулаторно-поликлинического звена?»

На проблемы с вакцинацией пожаловались и педагоги. Так, сотрудники челябинского детсада №477 заявили о желании поставить прививку еще в сентябре. Вечером 8 декабря во внутреннем чате учреждения появилось сообщение, что на следующий день они должны прийти в стационар ОКБ N3 для прививки, но при себе необходимо иметь тест на антитела к коронавирусу.

«Сделать вечером тест и получить результаты в Челябинске нереально даже в платной клинике! – приводить слова воспитателя Татьяны Ершовой «Царьград». – Люди рассказывают о том, что в государственных поликлиниках результаты ждут по две недели, и так просто его всем не делают. А в платных клиниках обещают сделать в течение двух дней. И стоит это порядка 900 рублей. Но почему заранее нас об этом не предупредили? А это важно! Ведь в нашем коллективе уже переболели коронавирусом несколько сотрудников. И пятеро сейчас находится на больничном.

Мы решили поехать в стационар, ведь существуют экспресс-тесты. Неужели, если работникам бюджетной сферы ставят бесплатные прививки, то не могут сделать и бесплатный экспресс-тест?»

Утром 9 декабря воспитатели позвонили в стационар, чтобы узнать, есть ли экспресс-тесты, а им сообщили, что вакцины уже закончились.

Как выяснилось, среди тех, кому достался препарат, были те, кто недавно болел, и им делали тесты в поликлинике.

«То есть повезло тем, у кого эти тесты оказались случайно на руках. И как нам теперь быть? Когда будет прививка? Предупредят нас заранее? Сколько действует тест на антитела? Принимают ли перед прививкой тесты частных клиник?» – задают вопросы педагоги, на которые пока никто не отвечает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.12.20

Челябинцы решили подарить губернатору Текслеру почтовый ящик – чтобы быстрее работал. / В Челябинской области депутата обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами. / «Кому вы понесете конфетки?..» Жириновский назвал плюсы дистанционного обучения школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»