Жители ЗАТО Южного Урала заявили о сложностях с вакцинацией от COVID-19

В «запретках» Челябинской области сложности с вакцинацией от коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители нескольких закрытых городов Южного Урала рассказали о сложностях с вакцинацией от COVID-19.
Проблема в том, что медицинские учреждения ЗАТО, как правило, находятся в подчинении не региональным властям, а ФМБА России. Соответственно, и вакцину они получают напрямую от федералов.
Причина задержки с поступлением новой партии вакцины неизвестна. Этим озаботились власти Челябинской области. Так, в минздраве региона уже заявили, что рассматривают возможность организовать вакцинацию сотрудников медицинских учреждений «запреток» в ближайших больницах регионального подчинения.
Впрочем, по данным первого вице-губернатора Ирины Гехт, ранее медицинские организации ЗАТО были обеспечены вакциной по линии ФМБА. Информации о дополнительных поступлениях препарата у областного правительства нет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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