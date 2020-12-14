В Челябинскую область поступила новая партия антиковидной вакцины – хватит опять не всем

В Челябинскую область поступила новая партия противокоронавирусной вакцины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 тысяча 700 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») привезли в Областной аптечный склад. 15 декабря планируется начать доставку в муниципалитеты.

Ранее сообщалось, что регион получит 3 тысячи доз антиковидной вакцины. Прививку должны получить южноуральцы из группы риска: медицинские и социальные работники; учителя школ; преподаватели вузов и ссузов; сотрудники полиции.

Первая тысяча, поступившая в начале декабря, была распределена между 9 медорганизациями Челябинска, Магнитогорска, Сатки и Миасса. В конце минувшей недели главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов заявил о непрозрачности системы распределения вакцины от коронавируса. Он отметил, что к группам риска в Челябинской области относится около 160 тысяч человек.

Вторую партию вакцины, по словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, распределят уже по 69 медучреждениям. То есть, каждое из них получит в среднем 24 – 25 доз.

В правительстве области отмечают, что списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы: их должны предварительно оповестить и заранее пригласить в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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