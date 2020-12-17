Магнитогорск шокировал Путина

Рассказ о выбросах в Магнитогорске озадачил главу государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин признался в ходе «прямой линии», что его озадачило обращение жительницы Магнитогорска, рассказавшей о жутких выбросах, в которых задыхается город.

«По моим данным, ММК достаточно много делает для снижения выбросов, и меня это обращение удивило, – признался глава государства, обращаясь к журналистке из Магнитки. – Скажите, действительно, у вас такие выбросы сейчас?»

Напомним, в Магнитогорске на протяжении двух недель сохранялись неблагоприятные метеорологические условия (режим продолжался до вечера 16 декабря). В итоге город оказался окутан смогом. По словам журналистки, которой пришлось отвечать на вопрос президента, осложнять ситуацию может и туман, поднимающийся от незамерзающего водоема.

Сам Владимир Путин напомнил, что одним из ближайших шагов, которые могут способствовать улучшению экологической обстановки в крупных промышленных городах, в том числе, и в Магнитогорске, станет оснащение стационарных источников выбросов счетчиками, причем за счет самих промышленников.

Впрочем, в Челябинске, например, уже действует система общественного мониторинга состояния атмосферного воздуха. И при каждом наступлении НМУ «общественные» счетчики показывают превышение содержания в воздухе вредных веществ. В свою очередь, в региональном минэкологии почти всегда эти показания отвергают, заявляя, что превышения ПДК вредных веществ нет, а счетчики у общественников «неправильные», так как не прошли сертификацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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