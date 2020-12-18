Текслер и народ: магнитогорцы с ироничным восторгом комментируют визит губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил очередной «поход в народ»: отправился в Магнитогорск не на машине, и даже не на вертолете, а «как все» – на скоростном поезде «Ласточка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 декабря, губернатор работает во втором по величине городе региона. Об этом сам чиновник (или его представитель) сообщил на своей официальной странице в соцсетях через несколько часов после окончания «прямой линии» президента России Владимира Путина, во время которой магнитогорцы пожаловались главе государства на невозможность дышать в городе металлургов из-за вредных выбросов.

Напомним, это сообщение весьма удивило президента России. Между тем, Магнитогорска, по словам его жителей, задыхался из-за смога, образовавшегося во время длительного периода НМУ, едва ли не месяц.

«Завтра работаю в Магнитогорске. Еду туда вечерним скоростным поездом Челябинск-Магнитогорск», – сообщил Алексей Текслер в социальных сетях.

Магнитогорцы встретили это сообщение с ироничным «восторгом». «О круто. Завтра дышим полной грудью», – прокомментировал один из горожан заявление губернатора еще вчера вечером. «Наконец-то Магнитка хоть один день увидела голубое небо с вашим приездом. А так ведь там солнца не видно», – подтвердил уже сегодня другой.

«А я-то думаю, что это сегодня всю ночь снег вывозят. Оказывается, Алексей в гости едет», – поделился наблюдением еще один магнитогорец.

«НМУ закончились. Теперь не страшно ехать в Магнитогорск? А слабо было приехать вот в такую экологическую ситуацию?» – упрекнула Текслера одна из горожанок. Другая не скрывала иронии: «Все выйдем на прогулку. Пока чистый воздух будет и небо голубое. Будем дышать полной грудью! Можете у нас подольше побыть!»

«А ещё, Алексей Леонидович, большая просьба! Вы, конечно, прогуляйтесь по паркам и скверам. А ещё погуляйте по кварталам, где нет освещения. Зимой, конечно, светло при снеге. А просто так погуляйте по ночному Магнитогорску да без охраны. По окраинам и кварталам. Утром рано на работу в темноте... Вечером с работы в темноте... Поживите... Походите... Проживите малую толику жизни нашей».

Но некоторые магнитогорцы считают, что лучше не надо приближать губернатора к народу, опасаясь, что народу в этом случае места не останется:

«А вы в курсе, Алексей, что, когда вы путешествуете на скоростном поезде, магическим образом пропадают билеты в вагон первого класса?! Точнее, сам вагон вдруг пропадает! Он вроде бы и есть, но его нет».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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