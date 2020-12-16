Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции

Коронавирус может спровоцировать рост заболеваемости деменцией. Такие опасения высказывают ученые из Института старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, а также университета Флориды в Гейнсвилле, изучающие связь между деменцией и делирием, часто наблюдаемым у больных коронавирусом.

Делирий – это психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. Относится к группе нейрокогнитивных расстройств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делирий настолько распространен при COVID-19, что некоторые исследователи предложили сделать это состояние одним из диагностических критериев заболевания. Если при других заболеваниях делирий в критическом состоянии развивается примерно у трети пациентов (данные метаанализа 2015 года), то при коронавирусе – более чем в половине случаев (данные ноября 2020 года).

«Делирий легко возникает, когда мозг не может компенсировать стрессовую ситуацию», – цитирует Nature невролога из Фонда Гольджи Ченчи (Италия) Тино Эмануэле Полони.

По мнению исследователей, основные биологические причины происходящего – воспаление и дисбаланс нейротрансмиттеров – химических посредников, таких как дофамин и ацетилхолин.

Клинический опыт показывает, что около 70% людей с симптомами делирия, независимо от вызвавших их причин, в конечном итоге полностью выздоравливают. Но у остальных уже в течение нескольких месяцев могут проявиться глубокие когнитивные нарушения, а потом и симптомы деменции.

А долгосрочные исследования последних 20 лет показали, что даже единичный эпизод делирия может увеличить риск развития деменции спустя годы и ускорить темпы снижения когнитивных функций у тех, кто уже имеет это состояние.

С выводами западных ученых согласны и российские психиатры: вызванная коронавирусом неспецифическая реакция психоза головного мозга может привести к нейродегенеративным заболеваниям, в том числе слабоумию. Отмечается, что группу риска входят неврологически ослабленные люди – например, те, кто пережил длительную гипоксию или принимал психоактивные вещества.

У некоторых, подхвативших коронавирус, спутанность сознания и другие нарушения – вплоть галлюцинаций начинают проявляться еще до появления лихорадки.

«Сам по себе делирий говорит о том, что уже произошли достаточно сильные функциональные изменения в мозге, и может рассматриваться как предиктор развития деменции и ускорения возрастной нейродегенерации, – цитируют «Известия» директора Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Марию Ведунову. – Но нужно помнить, что это состояние возникает по разным причинам. Есть всем известный алкогольный делирий (что в народе называют «белой горячкой»), а есть синдром, вызванный лихорадкой».

При этом эксперт отмечает, что пока у исследователей нет возможности отделить делирий, вызванный повышенной температурой, от того, который спровоцирован непосредственно коронавирусной инфекцией. Кроме того, процесс может быть вызван общим стрессом, способным запустить скрытые механизмы разрушения мозга у людей со склонностью к таким патологиям, подчеркивает Ведунова.

Ученые рассматривают три гипотезы, объясняющие, как делирий может спровоцировать деменцию.

Согласно одной точке зрения, накопление токсичного клеточного мусора в мозге может вызвать кратковременный делирий и привести к более долгосрочным повреждениям. Организм обычно избавляется от молекулярного мусора через кровоток и лимфатическую систему, но поврежденные инфекцией сосуды не позволяют этого сделать. Большой объем молекулярных отходов в мозге и делает возможным развитие деменции.

Второй причиной может быть воспаление, которое часто отмечается у госпитализированных из-за инфекций, респираторной недостаточности или сердечно-сосудистых заболеваний. Это может спровоцировать острый приступ делирия и привести к разрушению нейронов и связанных с ними клеток, что приводит к когнитивным нарушениям.

Третья гипотеза предполагает, что у пациентов из группы риска уже начала развиваться деменция. Из-за ранней стадии заболевание неочевидно, но неврологические резервы таких пациентов истощены, и они неспособны справиться с инфекцией. Согласно этой гипотезе, у больных развивается не только приступ спутанного сознания, но и более серьезная стадия деменции, когда болезнь быстро переходит в открытую форму.

Заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук отмечает, что головной мозг и психика дают сбой в ответ на любые «вредности», но реакция бывает разной по степени тяжести: либо невроз, либо психоз. В первом случае сознание и самосознание, понимание и способность к критике сохраняются, во втором, к которому относится и делирий, сознание и самосознание отсутствуют, человек не может ориентировать в пространстве и во времени, появляются слуховые или зрительные галлюцинации и бред.

«Делириозную психотическую реакцию при поражении нейронов, их структуры и взаимосвязей может дать нервная система любого человека, особенно имеющего предрасположенность, в том числе при коронавирусе и гриппе, – отмечает профессор Реверчук. – В группе риска люди, которые уже неврологически ослаблены (например, из-за длительной гипоксии, интоксикации во время наркоза). В науке это называется минимальной мозговой дисфункцией. Мозг уже может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте. Кроме того, в зоне риска личности, которые легко переходят в аффект гнева или страха. А также те, кто принимает психоактивные вещества, включая алкоголь».

Неврологические аспекты COVID-19 упоминаются все чаще, но понять их можно будет лишь через несколько лет наблюдений, считают эксперты. Например, вопрос, как быстро переболевшего COVID-19 может настигнуть слабоумие, в данный момент остается открытым.

Москва, Игорь Юров

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