План по реализации нацпроектов в Челябинской области выполнен лишь на три четверти

План по реализации национальных проектов в Челябинской области на сегодняшний день выполнен на три четверти.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной контрольно-счетной палате, по данным на 1 декабря средний уровень исполнения расходов на нацпроекты по УрФО составил 71,4%. В лидерах оказались Свердловская (82,8%) и Тюменская (81,2%) области. Результат Южного Урала – 69,8% до среднего по округу не дотягивал.

К 16 декабря исполнение расходов на реализацию нацпроектов в Челябинской области увеличилось до 74,8%. «Активный прирост кассового исполнения свойственен для конца года – ввиду окончания работ на объектах строительства», – пояснили в КСП.

То есть за оставшиеся 2 недели региону предстоит освоить четвертую часть годового бюджета, выделенного на нацпроекты.

Напомним, в 2019 году область смогла освоить все запланированные средства лишь по двум проектам – «Культура» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был профинансирован на 87,9% от плана, «Цифровая экономика» – на 72,3%, «Производительность труда и поддержка занятости» – на 67,8%.

В текущем году сумма на нацпроекты была увеличена в 1,5 раза – до 27,7 млрд рублей, однако, в отличие от прошлого года, все неосвоенные средства придется вернуть федеральному правительству, и бюджет 2021 года будет сокращен на эту сумму. Перераспределить деньги между программами уже нельзя – это нужно было сделать до 1 декабря, а для строительных объектов – до 15 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

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