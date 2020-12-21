В срыве работ по благоустройству набережной оказалась виновата мэрия Челябинска

Прокуратура обвинила мэрию Челябинска в срыве работ по благоустройству набережной.

Напомним, ранее стало известно о провале работ по благоустройства набережной реки Миасс в центре Челябинска. Прокуратура начала по этому поводу проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе нее выявила нарушение сроков выполнения работ по строительству пешеходной набережной вдоль южного берега реки от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств».

Как показала проверка, администрацией города в нарушение положений контракта не принято необходимых мер по созданию условий подрядчику для выполнения работ.

Управлением дорожного хозяйства администрации города своевременно (до заключения контракта) не получены разрешения на строительство и пользование водным объектом. Кроме того, в процессе выполнения работ возникла необходимость в корректировке исходной проектной документации по благоустройству набережной с последующим прохождением государственной экспертизы.

По выявленным нарушениям прокуратурой города главе города внесено представление, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос о дальнейшем строительстве, привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, причинами нарушения сроков выполнения работ также явились длительное согласование переустройства сетей с их собственниками, вопроса строительства ливневой канализации, а также приостановление работ по предписанию Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области в связи с обнаружением элемента объекта культурного наследия в процессе строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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