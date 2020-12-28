Мэрия Челябинска расторгает контракт на благоустройство набережной реки Миасс (ФОТО)

Власти Челябинска начнут искать нового подрядчика для благоустройства набережной в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт с ООО «Урал-Сервис-Групп», обязывавшимся благоустроить центральную набережную реки Миасс, будет расторгнут до конца года. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска Максим Куляшов.

«16 декабря компании-подрядчику выставлен штраф 2,6 миллиона рублей, сейчас выбирается способ расторжения контракта, он будет определен и документально оформлен до конца завтрашнего дня, затем будет составлена дефектная ведомость и объявлен новый конкурс», – рассказал чиновник.

Напомним, пешеходную набережную вдоль южного берега реки от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств» должны были открыть 15 декабря этого года. Но к началу декабря, по признанию чиновников, работы выполнены лишь на 50%.

Контракт с подрядчиком – ООО «Урал-Сервис-Групп» – мэрия подписала еще в прошлом году. Но первую половину года работы выполнялись ни шатко, ни валко. Лишь после инспекции, проведенной губернатором Алексеем Текслером в августе, закончившейся гневными филиппиками главы региона, подрядчик активизировался. Но успеть к установленному сроку так и не смог.

При этом еще в начале декабря в мэрии не исключали продления муниципального контракта на выполнение работ еще на год. Но сначала вмешалась прокураура, обвинившая в срыве сроков самих чиновников. А затем и губернатор: в ходе итоговой пресс-конференции Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с действующим подрядчиком.

Интересно, что на стадии подписания контракта стоимостью 570 миллионов рублей в штате ООО «Урал-Сервис-Групп» был всего 1 человек. Но ситуация начала меняться в декабре 2019 года. К тому моменту фирма попыталась забрать себе контракт на уборку и содержание дорог в городе. Правда, получить многолетний договор на 3 миллиарда рублей компания не смогла. Зато обратила на себя внимание профессионального и журналистского сообщества.

Очень быстро выяснилось, что компания аффилирована с бизнес-структурами семейства Вильшенко. Укрепил уверенность в этом молниеносный переход почти всех сотрудников АО «Южуралмост» (также связанного с кланом Вильшенко) в штат «Урал-Сервис-Групп» (на фоне многочисленных судебных разбирательств первого).

По сути, «новый» игрок оказался вторым изданием «Южуралмоста». Об этом свидетельствует и то, что среди учредителей компании присутствует Александр Зырянов – директор прежней организации. Ему принадлежит 12,5%, другие учредители – Георгий Груднин (75,1%) и Александр Шутов (12,4%). А в числе топ-менеджеров предприятия можно встретить Алексея Струговца, также входивший в состав руководства «Южуралмоста».

Сам «Южуралмост» был всего лишь переизданием компании «Южуралавтобан». Именно эти предприятия на протяжении нескольких лет получали деньги за содержание и уборку дорог в Челябинске. Известно и о связи их бенефициаров с экс-губернатором Борисом Дубровским.

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