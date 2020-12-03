Все еще приятно работать: мэрия Челябинска готова продлить контракт с компанией, завалившей благоустройство набережной

В Челябинске срывают сроки сдачи набережной реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центральную набережную реки Миасс, расположившуюся за зданием Челябинской филармонии, должны были открыть 15 декабря этого года. Но, по признанию чиновников, на сегодня работы выполнены лишь на 50%.

Интересно, что контракт с подрядчиком – ООО «Урал-Сервис-Групп» – мэрия подписала в декабре прошлого года. Но первую половину года работы выполнялись ни шатко, ни валко. Лишь после инспекции, проведенной губернатором Алексеем Текслером в августе, закончившейся гневными филиппиками главы региона, подрядчик активизировался. Но успеть к установленному сроку так и не смог.

Впрочем, мэрию Челябинска это не очень расстраивает: чиновники готовы потерпеть еще. «Администрация Челябинска совместно с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта прорабатывает вопрос о продлении муниципального контракта на выполнение работ по строительству данного объекта. Действующим законодательством предусмотрена данная возможность, – цитирует 74.ru председателя комитета дорожного хозяйства города Рината Кучитарова. – При этом контракт может быть продлен на срок, аналогичный заключенному ранее».

Получается, что работать подрядчик сможет еще год. Хотя в мэрии и надеются, что новую набережную получится открыть к началу сентября следующего года. О штрафах же за срыв работы говорят весьма отвлеченно.

Между тем, вопросы по качеству работ у мэрии должны были возникнуть еще на стадии подписания контракта, так как к тому времени в штате ООО «Урал-Сервис-Групп» был всего 1 человек.

Но ситуация начала меняться именно в декабре 2019 года. К тому моменту фирма попыталась забрать себе контракт на уборку и содержание дорог в городе. Правда, получить многолетний договор на 3 миллиарда рублей компания не смогла. Зато обратила на себя внимание профессионального и журналистского сообщества.

Очень быстро выяснилось, что компания аффилирована с бизнес-структурами семейства Вильшенко. Укрепил уверенность в этом молниеносный переход почти всех сотрудников АО «Южуралмост» (также связанного с кланом Вильшенко) в штат «Урал-Сервис-Групп» (на фоне многочисленных судебных разбирательств первого).

По сути, «новый» игрок оказался вторым изданием «Южуралмоста». Об этом свидетельствует и то, что среди учредителей компании присутствует Александр Зырянов – директор прежней организации. Ему принадлежит 12,5%, другие учредители – Георгий Груднин (75,1%) и Александр Шутов (12,4%). А в числе топ-менеджеров предприятия можно встретить Алексея Струговца, также входивший в состав руководства «Южуралмоста».

Интересно, что сам «Южуралмост» был всего лишь переизданием компании «Южуралавтобан». Именно эти предприятия на протяжении нескольких лет получали деньги за содержание и уборку дорог в Челябинске. Известно и о связи их бенефициаров с экс-губернатором Борисом Дубровским.

Именно о компании «Южуралмост» экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, отвечая на критику уборки дорог, бросил как-то фразу «с этими ребятами приятно работать».

И хотя, став мэром, Наталья Котова постоянно критиковала работу «Южуралмоста», глядя на набережную, можно предположить, что и нынешним властям Челябинска по-прежнему приятно работать «с этими ребятами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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