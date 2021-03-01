Слово Текслера: в Челябинске отдали 100 млн бюджетных рублей компании, сорвавшей благоустройство набережной

Компания, сорвавшая работы по благоустройству набережной в центре Челябинска, не намерена отказываться от денег из городской казны.

Как уже сообщал «Новый День», контракт по созданию пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств» мэрия подписала с ООО «Урал-Сервис-Групп» еще в 2019 году. Открыть пешеходную зону должны были 15 декабря 2020 года. Однако выяснилось, что к августу почти ничего сделано не было. Губернатор Алексей Текслер тогда гневно пообещал внести подрядчика в черный список, «если этот объект не будет вовремя закончен».

В итоге 16 декабря было принято контракт с ООО «Урал-Сервис-Групп» разорвать, выставив компании штраф. Впрочем, губернатор Текслер тоже слова не сдержал.

В итоге, подрядчик потеряв один контракт с администрацией Челябинска, ООО «Урал-Сервис-Групп» получило два новых: на 34 млн и 96,5 млн рублей. Речь идет о строительстве 305 метров дороги по улице Академика Макеева (на участке от пересечения с улицей 250-летия Челябинска до проспекта Героя России Родионова) и 625 метров по проспекту Родионова (между улицами Татищева и Макеева). Сдать оба объекта необходимо к 20 октября 2021 года. Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Любопытно, что в ходе торгов оппонент ООО «Урал-Сервис-Групп» ООО «Дорстройгрупп» высказывало готовность выполнить тот же объем работы за меньшую сумму, но конкурсная комиссия решила, что контракт будет заключен с компанией, неблагоустроившей набережную.

Напомним, ООО «Урал-Сервис-Групп» в Челябинске считают реинкарнацией АО «Южуралмост», которое, в свою очередь, было всего лишь переизданием компании «Южуралавтобан». Именно эти предприятия на протяжении нескольких лет получали деньги за содержание и уборку дорог в Челябинске, потому что бывшему мэру Евгению Тефтелеву, ныне осужденному за взятку, было с ними «приятно работать», плюс их бенефициары были связаны с тогдашним губернатором Борисом Дубровским.

Отставка обоих не помешала ООО «Урал-Сервис-Групп» в 2020 году получить 14 госконтрактов на сумму более 4 млрд рублей, а в январе текущего года руководство компании потребовало признать ее микропредприятием.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.03.21

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