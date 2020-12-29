Суд прекратил уголовное дело экс-директора «Южуралавтобана»

Судом рассмотрено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов бывшим директором ЗАО «Южуралавтобан».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, бывший директор ЗАО «Южуралавтобан» обвинялся в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость за период с января 2013 по сентябрь 2014 года.

«В ходе рассмотрения уголовного дела стороной обвинения представлены доказательства виновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления, – отметили в надзорном ведомстве. – Вместе с тем, законом предусмотрена возможность прекращения подобной категории уголовных дел и освобождения виновного от уголовной ответственности, если последний возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в полном объеме с выплатой недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством».

В ходе рассмотрения уголовного дела АО «Южуралмост», признанным судом взаимозависимой организацией по отношению к ЗАО «Южуралавтобан», полностью были уплачены суммы недоимки по налогу, а также пени и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством, всего на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Поскольку ущерб от преступления, причиненный государству, был возмещен в полном объеме, судом уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено.

Прекращение уголовного дела не является реабилитирующим основанием.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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