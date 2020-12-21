За семь верст киселя хлебать: в Челябинске озвучили места для запуска фейерверков

В Челябинске определили места для запуска фейерверков. Интересно, что информация, озвученная городскими властями сегодня утром на аппаратном совещании расходится с данными документа, опубликованного позже на официальном сайте мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще неделю назад чиновники не могли сказать, где горожанам можно будет организовывать персональные салюты – соответствующее постановление было еще в работе.

Сегодня вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил: для запуска пиротехнических изделий первого и второго класса опасностей официально разрешено восемь мест.

«Места не менялись с 2018 года, постановление наверняка опубликовано на сайте администрации, – уточнила глава города Наталья Котова. – Обращаю ваше внимание, что уже третий год мы будем в одних и тех же местах производить запуски. Я говорю про жителей города».

Однако через некоторое время на сайте мэрии появилось подписанное Котовой постановление о внесении изменений в документ 2018 о «Об утверждении списка мест запуска пиротехнических изделий I и II классов опасности на территории города Челябинска», в приложении к которому указано не 8 мест, а 12. Да и не все территории, отведенные под «огненные площадки» в 2018 году оказались в списке 2020 года. Нет там, к примеру, площадки на Труда – 203 (возле ТРК «Родник»).

В этом году жителям Курчатовского района придется довольствоваться 1 площадкой – возле торгового комплекса КС (Черкасская – 15), либо идти к соседям – калиницам, у которых в районе будет аж 4 площадки: в районе перекрестка Университетской Набережной и Молодогвардейцев; на набережная реки Миасс на участке от Новомеханической до дома № 6А по Российской; рядом с пешеходным мостом поселка Мелькомбинат – 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по Университетской Набережной) и набережной реки Миасс в районе дома № 78 по ул. Кирова.

В Тракторозаводском районе можно будет запускать фейерверки на улице Хохрякова южнее спортивной школой «Алмаз» и в районе дома № 2 по переулку Мамина.

в Ленинском районе тоже две площадки: юго-западнее дома №97 на улице Новороссийской и в районе пункта Береговой на Первой Ямпольской.

В Советском районе для фейерверков и салютов отведен тупик Большого переулка (пляж).

В Центральном – в сквере «Сад камней» напротив ТРК «Мегаполис» (ближе к улице Труда) и на берегу Шершневского водохранилища у проезда Шершневский Бор.

В Металлургическом районе своей площадки нет.

Исходя из количества и расположения официальных площадок, можно предположить, что большинство обитателей миллионного города продолжит запускать фейерверки в «неположенных местах» – в лучшем случае на ближайших пустырях, в худшем – под собственными окнами.

Челябинск, Павел Зварзин

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