«Туда нельзя, сюда нельзя…» В Челябинске определили новые места для запуска фейерверков

В Челябинске определили площадки для использования новогодней пиротехники. Соответствующее распоряжение подписал мэр Евгений Тефтелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праздничные фейерверки, запускаемые порой прямо во дворах, становятся головной болью противопожарных служб каждый год. Поэтому в прошлом году было решено отвести для подобных развлечений специальные места – достаточно удаленные от жилых зданий.

В прошлом году челябинцам выделили 7 таких мест, в этом уже 8, но «география» существенно изменилась: из списка исключены площадки на Артиллерийской – 136 (ТРК «Горки») и Копейском шоссе – 64 (ТРК «Алмаз»). В Тракторозаводском районе можно будет запускать фейерверки на улице Хохрякова рядом со спортивной школой «Алмаз», в Ленинском районе – на улице Новороссийской рядом с рестораном «Золотое руно».

Жители северо-запада лишились возможности «пострелять» на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина (рядом с гипермаркетом SPAR) – этот участок тоже исключен из реестра. Всех обитателей огромного района должна устроить площадка на Труда – 203 (ТРК «Родник»). Зато добавились две площадки в Центральном районе: одна – у ТРК «Мегаполис», вторая – на проезде в Шершнёвский бор. Как и в прошлом году, можно будет отсалютовать возле Органного зала (улица Кирова – 78), на Черкасская – 15 (возле ТРК «КС») и в тупике Большого переулка (пляж Советского района).

Отметим, во всех указанных местах можно использовать хлопушки, бенгальские огни, петарды, а также фейерверки с радиусом опасного действия не более пяти метров.

Горожане уже расценили это распоряжение как профанацию: «В прошлом году тоже на весь город всего несколько мест предложили, а запускали по всему городу», – пишут челябинцы в соцсетях.

Челябинск, Павел Зварзин

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