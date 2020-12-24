Отдыхать нельзя работать: Текслер изменил позицию по 31 декабря

31 декабря в Челябинской области будет выходным днем. Об этом сегодня заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», многие субъекты РФ уже объявили последний день 2020 года выходным: в части из них работать за 31 декабря будут в ближайшую субботу, в части отдых будет «безвозмездным».

Алексей Текслер отказался следовать примеру коллег, несмотря на многочисленные просьбы и рост заболеваемости COVID-19, Южный Урал оказался одним из немногих регионов, руководители которых заняли столь категоричную позицию.

Однако вчера президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

И Текслер сразу же изменил свою принципиальную позицию: «Сегодня я подписал документ об объявлении в Челябинской области 31 декабря праздничным, выходным днем. Так что все жители области смогут спокойно провести предновогодний день в домашней обстановке и встретить новый год», – сказал глава региона, открывая сегодня свою итоговую пресс-конференцию.

Отметим, что подобное решение распространяется в первую очередь на бюджетников, работающих по стандартному графику. Руководители частных предприятий и организаций самостоятельно определяют режим работы. Не касается это решение и тех, кто работает по скользящему графику, а также аварийных и экстренных служб.

В итоге, по данным Службы исследований hh.ru, 41% южноуральцев не собирался работать в последний день года и до решения губернатора, еще 21% допускал такую возможность, а 14% заявляли, что 31 декабря уйдут с работы пораньше. И только 24% сообщали, что будут вынуждены отработать полный день.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 24.12.20

Информационную политику южноуральского парламента отдали «человеку Текслера». / Южноуральский бюджет 2021 года подрос за счет обещанных федерацией средств. / «Ликвидация права собственности...» Закон о всероссийской принудительной реновации – торжество строительного лобби. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»