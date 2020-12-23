Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

Президент России предложил объявить 31 декабря выходным днем, не дожидаясь следующего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение глава государства поддержал в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим днем... У нас праздников много в Новый год, одним больше, одним меньше, от нас не убудет, наверное, – отметил Владимир Путин. – Но 31-го, действительно, очень своеобразно работа организуется, так, мягко говоря. Поэтому, конечно, нам следует это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в оставшиеся сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято (об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем. – НД), сделать это».

Что касается планов на будущее, глава государства выразил уверенность, что уже в течение следующего года будет все сделано, чтобы объявить 31 декабря выходным праздничным днем уже на федеральном уровне.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отказался следовать примеру коллег из других субъектов федерации и объявлять 31 декабря 2020 года выходным днем, несмотря на продолжение пандемии новой коронавирусной инфекции. В итоге, Южный Урал оказался одним из немногих регионов, руководители которых заняли столь категоричную позицию.

Правда, значительная часть субъектов федерации объявили 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий на субботу, 26 декабря. И теперь у властей Челябинской области осталось не так много времени, чтобы выполнить рекомендацию президента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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