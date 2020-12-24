После обращения Путина к губернаторам Куйвашев сделает 31 декабря выходным днем

Губернатор Евгений Куйвашев все-таки сделает 31 декабря выходным днем для государственных и муниципальных служащих.

«По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», – сказал губернатор на заседании правительства, сообщили «Новому Дню» в ДИПе.

Сегодня губернатор подпишет соответствующее распоряжение. Согласно документу, в частности, выходной с субботы, 26 декабря, переносится на 31 декабря для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих. Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с субботы на четверг.

Напомним, еще 18 декабря Куйвашев объявил, что не собирается этого делать. «Тему эту обсуждали. Но, взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Что, безусловно, не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, если для этого есть все условия», – написал Куйвашев в соцсети.

Но накануне, 23 декабря, президент России Владимир Путин предложил объявить 31 декабря выходным днем, не дожидаясь следующего года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение глава государства поддержал в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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