Не доросли: Текслер объяснил, почему южноуральцам и дальше будут навязывать глав муниципалитетов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил отказ от прямых выборов глав в регионе «незрелостью» общества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Южного Урала не намерены в ближайшее время возвращаться к вопросу прямых выборов глав муниципалитетов. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, еще летом прошлого года первый чиновник Южного Урала в ходе губернаторской кампании заявлял о необходимости возврата прямых выборов глав. Однако достаточно быстро забыл о своих словах.

Первое время Текслер старался просто не возвращаться к этому вопросу. Но было ясно, что рано или поздно ему придется прямо и откровенно объяснить изменение своей позиции. Объяснил. Прямо и откровенно.

По словам губернатора, существующая схема подбора глав муниципалитетов – «это тоже выборы». Впрочем, в этом уже пытались убедить южноуральцев и те чиновники, которые внедряли практику выбора руководителя депутатами муниципальных парламентов.

Гораздо интереснее оказалось продолжение. По словам г-на Текслера, прямые выборы – это вопрос «зрелости гражданского общества». «Много примеров, когда на прямых выборах избирались популисты», – закончил он.

Почему южноуральцы вполне «дозрели» для того, чтобы напрямую выбирать президента России и губернатора Челябинской области, но еще не заслужили права выбирать главу своего муниципалитета, чиновник не уточнил. Так же, как не привел примеров, когда именно в регионе в ходе прямых выборов главой становился «популист» (и кого именно он считает «популистами»).

Зато похвастался тем, что за полтора года его «правления» на местном уровне сменились 30% руководителей. Заметим, все эти 30% стали главами именно в результате «конкурсного отбора» и назначения руководителей в результате закулисных торгов местных элит и администрации губернатора (минуя «незрелых» южноуральцев). И такой большой процент ротации говорит, скорее, о неспособности существующей системы гарантировать, что в кабинет главы муниципалитета не придет крайне неэффективных руководителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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