Семена раздора: в Челябинской области родители и школы ссорятся из-за недообъявленных губернатором каникул

Родители и руководство школы в южноуральском городе не могут договориться о времени начала зимних каникул.

Как уже сообщал «Новый День», на минувшей неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в интервью каналу «Россия 24», что все школы региона уйдут на каникулы с 28 декабря, и учащиеся будут отдыхать полноценные две недели.

Но уже в начале нынешней недели выяснилось, что лишь треть учебных заведений прислушались к заявлению главы региона. Остальные и не подумали менять утвержденные календарные планы. Тем более что никаких официальных бумаг из правительства региона так и не поступило.

Не обозначило четкую позицию и министерство образования и науки Челябинской области. В ведомстве напомнили, что определение сроков каникул полностью находится в ведении школ. Правда, уточнили, что итоговые оценки школьникам выставят все-таки до конца этой недели – 25-26 декабря. На следующей неделе уроков не планируется. Несколько дней будут посвящены новогодним мероприятиям в классах, подготовке к ближайшим олимпиадам и прочей внеурочной деятельности. Более того, чиновники заверили, что если родители захотят, ребенок может не выходить в школу после предстоящих выходных – достаточно будет предупредить администрацию образовательного заведения.

Но и на это разъяснение обратили внимание далеко не все. «А почему в Троицке, школа 47, первый класс уходит на каникулы с 30 декабря? Администрация школы ничего не хочет слушать!» – возмущенно пишут южноуральцы губернатору в соцсетях.

Есть, конечно, и те, кто не считает принципиальным уходить на отдых раньше запланированного срока. «Без претензий, мне просто интересно. Что плохого в том, что дети уйдут на каникулы 30?» – спрашивает одна из участниц обсуждения.

Но троичане находят, что ей ответить. «Раз сказали, что с 28 каникулы, все и хотят идти на каникулы. Что тут удивительно?» – аргументируют южноуральцы.

Но есть и экономически обоснованные замечания. «Мне не нравится то, что у дочери каникулы с 30, а питание по 23-е. И это 9-й класс, по 7 уроков + консультации. А буфет – это не столовая», – заявляет одна из родителей.

Отметим, это не первый раз, когда власти Челябинской области делают какое-либо заявление, а потом отказываются его разъяснять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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