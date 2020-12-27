Так совпало: уфалейских чиновников застукали на новогодней вечеринке

Сотрудники администрации Верхнего Уфалея, несмотря на запрет губернатора, устроили новогодний корпоратив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечеринка состоялась в минувшую пятницу в одном из кафе на окраине города. В разгар праздника в заведение нагрянула полиция.

Владелец кафе-бара проведение корпоратива категорически отрицает, заявляя, что заведение работает в строгом соответствии с распоряжением губернатора, а люди, находившиеся в зале, просто зашли поужинать.

Стоит отметить, что кафе «Созвездие», в которое нагрянула полиция, расположено за пределами жилой зоны – в Комсомольском парке рядом с садами. Общественный транспорт туда не ходит, привычные для уфалейцев маршруты променада мимо тоже не проходят. То есть в кафе нужно ехать целенаправленно. Трудно представить, что два десятка чиновников случайно встретились в столь отдаленном месте.

Впрочем, глава администрации города Вера Ускова утверждает, что ее подчиненных там вовсе не было: «Информация недостоверная. В понедельник «Созвездие» будет жестко наказано за нарушение режима, – цитирует градоначальницу 74.ru. – Также узнаем, кто распространяет недостоверную информацию».

В ситуации будет разбираться правительство области, распоряжением которого были запрещены не только корпоративы, но и любые массовые мероприятия.

Отметим, что в тот же день – 25 декабря – в том же Верхнем Уфалее прошла совместная тренировка боксеров физкультурно-оздоровительного комплекса и уфалейской школы бокса. «В ходе проведения мероприятия состоялся обмен опытом между спортсменами двух центров по подготовке боксёров. В завершении тренировки участникам тренировки вручили поощрительные грамоты»Ю – написали в группе «УфалейИнформБюро» в Вконтакте и выложили фотгрфию: три десятка детей и с десяток взрослых стоят плотной группой ( стеми самыми грамотами в руках). И все без масок.

Между тем, в городе с населением 26 тысяч человек ежедневно выявляют более 10 вновь заболевших коронавирусом.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 27.12.20

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