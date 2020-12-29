Дифференцированный подход: уфалейским чиновникам, собравшимся вместе в кафе, ничего не грозит

В мэрии Верхнего Уфалея заявили, что информация о чиновном корпоративе не подтвердилась.

Как уже писал «Новый День», уфалейских чиновников полиция встретила в минувшую пятницу в одном из кафе на окраине города, нагрянув в заведение, где играла музыка.

Впрочем, владелец кафе-бара сразу заявил, что никакого корпоратива не было, а люди, находившиеся в зале, просто зашли поужинать. На этом же настаивали и сами гости.

Мы уже отмечали, что кафе «Созвездие», в которое нагрянула полиция, расположено за пределами жилой зоны – в Комсомольском парке рядом с садами. Общественный транспорт туда не ходит, привычные для уфалейцев маршруты променада мимо тоже не проходят. То есть в кафе нужно ехать целенаправленно.

И вот вечером в пятницу, 25 декабря, больше десятка чиновников, работающих в центре Уфалея, случайно забрели в кафе на окраине города, чтобы просто поужинать. Причем, все эти «случайные гости» были из одного подразделения городской администрации – управления имущественных отношений.

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова поначалу и вовсе заявила, что сотрудников мэрии в пятничный вечер в кафе не было. Но потом все-таки признала: ее подчиненные в указанном заведении общепита в указанное время были. Но, по словам чиновницы, из 35 сотрудников управления имущественных отношений в кафе были только 13. Ускова настаивает, что это был все-таки ужин под музыку, а не корпоратив.

Но обещала проверить поведение чиновников. И если речь все-таки шла о корпоративе, принять строгие меры – вплоть до увольнения руководителя провинившегося подразделения (на это заявление горожане отреагировали с явным недоверием, заявив, что чиновники все равно останется работать в администрации, чтобы ни показала проверка).

Заодно в мэрии поведали, что в тот же вечер, 25 декабря, был составлен еще один административный протокол – по факту проведения корпоратива в кафе «Бульвар». Но там сотрудников администрации не было, зато были представители некоторых предприятий города.

Сегодня в пресс-службе мэрии Верхнего Уфалея рассказали, что проверка не подтвердила факта проведения корпоратива с участием чиновников в кафе «Созвездие»: никакой праздничной программы не было, было просто ужин. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области смогли лишь подтвердить факт составления административных протоколов на владельцев обоих заведений и направления их в суд. В городском отделе полиции прокомментировать итоги проверки не смогли: там заявили, что информацией владеет только пресс-секретарь, а она оказалась недоступна.

P.S. Мы обратили внимание на число сотрудников управления имущественных отношений Уфалея, озвученное действующей главой администрации: 35 человек. Это в с небольшим раза меньше, чем количество работающих в аналогичном управлении Челябинска. Только Челябинск в 15 раз превосходит Уфалей по площади и в 44 раза – по количеству жителей.

Не удивительно, что такому числу чиновников не находится места в кафе рядом с работой (в центре Уфалея всего 2 кафе), и им приходится ужинать на окраине, случайно встречаясь со соседями по рабочему столу.

Кстати, на официальном сайте администрации Верхнего Уфалея указано другое число сотрудников – 26, что и так вызывало вопросы в городе. Цифра же, озвученная Усковой, и вовсе шокировала уфалейцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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