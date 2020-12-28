В 13 регионах РФ пресечена деятельность подпольных оружейных мастерских

В 13 регионах России пресечена деятельность подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщает ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мастерских занимались восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия для последующей перепродаже, в том числе и за рубеж.

Задержаны 28 человек. Проводятся следственные действия по адресам их проживания в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, Республике Карелия и Приморском крае.

Из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:

– 12 ручных гранат – «Ф-1», «РГД-5»;

– 15 минометных мин различного калибра;

– 19 автоматов – «АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АК-104»;

– спецназовский автомат «Вал»;

– 24 пистолета-пулемета – «ППШ», «ППС», «StG-44», «VZ-26», «CZ'", «МР-40»;

23 винтовки и карабина – Мосина, «СКС», «СВТ-40», «Mauser», «AR-15»;

57 пистолетов и револьверов – «ПМ, «ТТ», «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Colt», «Smith&Wesson», «Наган».

Кроме того, обнаружено более 9 тысяч патронов, 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха, 20 единиц холодного оружия.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.12.20

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