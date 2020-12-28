Главный ледовый городок Челябинска закроют через несколько часов после наступления нового года

Главный ледовый городок Челябинска в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов. Об этом сообщили в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году, в связи с пандемией коронавируса, власти города решили ограничить работу городка на площади Революции: там запрещены любые мероприятия. Использовать городок, открывшийся 25 декабря, можно только как прогулочную зону.

Сокращен и режим работы: в будни городок открыт с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные дни – с 8 до 23 часов. В ночь с 31 декабря на 1 января городок закроют в 3 часа.

Челябинск, Павел Зварзин

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