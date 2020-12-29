Челябинскую пенсионерку привлекли к ответственности за трусы, развернутые под окнами ФСБ

Челябинку Раису Морозову оштрафовали за пикет у здания ФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», 24 декабря две горожанки провели одиночные пикеты у областного управления ФСБ. Одна держала в руках плакат: «Где уголовное дело по отравлению Навального?». Вторая просто стояла с мужскими синими трусами, прикрепленными к палке. У первой полиция просто переписала паспортные данные, а вторую – пенсионерку Раису Морозову обвинили в мелком хулиганстве. Но суд отказался рассматривать протокол и вернул дело обратно в полицию.

Там составили новый протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ): Морозова «грубо нарушая общественный порядок, выразившейся в пренебрежительном отношении к окружающим и общепринятым правилам поведения в обществе, умышленно из хулиганских побуждений демонстрировала фрагменты нижнего белья, натянутое на палку, около 1 часа у здания ФСБ, чем посягала на общественную нравственность, личные права и законные интересы других лиц», – цитирует документ telegram-канал «Апология протеста».

Сегодня суд дело Морозовой рассмотрел.

«В ходе заседания судья Центрального суда Челябинска интересовалась, знает ли Морозова правила поведения в обществе, знает ли, что можно демонстрировать, а что нельзя. В конечном итоге, суд признал Раису Морозову виновной и назначил штраф в размере 500 рублей, – сообщил адвокат Андрей Лепехин. – Дело, которое заслужила наша страна».

Фото telegram-канала «Апология протеста»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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