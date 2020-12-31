«Бомбануло»: в Челябинске продолжается скандал вокруг адресных табличек

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов ответил на претензии дизайнера Ильи Бирмана.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разгорелся из-за адресных табличек. Бирмана возмутило то, что разработке, над которой он с коллегами трудился несколько месяцев, чиновники предпочли другую. Дизайнер заявил, что выбранный властями вариант сделан «на скорую руку с ошибками».

«Работа у господина Бирмана выполнена действительно профессионально, скрывать нечего, – ответил Крутолапов в чате городской среды. – Но проблема заключается в другом.

Адресные таблички помимо работы дизайнера содержат шрифт, на который распространяется авторское право. Город не может приобрести таблички, не купив шрифт, которым нанесены надписи, иначе городу грозят судебные иски за неправомерное использование интеллектуальной собственности. Мы были готовы работать с Бирманом, но для начала следовало уладить вопрос с правообладателем шрифтов. Мы предполагали, что контракт будет содержать соответствующий субподряд на их передачу, наши юристы запросили документы, которые дали бы нам право на использование шрифтов для адресных табличек. Однако ничего этого сделано не было.

Из опубликованного письма Ильи Бирмана можно сделать вывод, что эта работа предлагалась городу бесплатно – это не так. Когда мы с ним встречались, мы обсуждали вопрос предоставления городу его наработок по уличным указателям, он выставил нам определенный ценник. Прайс был абсолютно вменяемый, с его стороны это логичный и правильный ход.

Параллельно с этим к нам обратились известные дизайнеры – Андрей Брохман и Юрий Пономарев из брендингового агентства Secret Agency, которые в начале 2020 года создали сообщество ЧЕЛЯБДИЗАЙН, занимающееся проектами по улучшению дизайна городской среды. Они показали свои наработки по адресным табличкам и предложили их городу бесплатно. Это те самые скругленные таблички, про которые Бирман говорит, что «они были разработаны за день». Единственное, что надо было сделать – уладить вопросы с правообладателями шрифта, мы получили их согласие, сейчас прорабатываем приобретение оферты на использование. А все таблички авторства Бирмана, появившиеся на Лесопарковой, на «Белом рынке» – они там висят без получения прав на шрифт. Может, какие-то договоренности с правообладателями у него есть, но мы о них не знаем, возможно, они носят неофициальный характер. Повторюсь, управление архитектуры эти договоренности запрашивало несколько раз, нам их не предоставили.

Еще один ключевой момент в этой истории, он касается уже самого дизайна – это цветовое решение. Здесь очень важна еще аналогия. Вот когда вы видите зеленый крест – вы сразу понимаете, что это аптека. А когда вы видите табличку синего цвета – то сразу понятно, что это адресный указатель. В 2018 году в рамках концепции благоустройства центральной части города, проводились опросы и интервью. Горожане отметили, что привычный цвет адресных табличек – синий. И это не случайно, в нашем городе так сложилось за долгие годы. Мы хотели сохранить именно синий цвет на табличках, поскольку это способ распознавания элементов городской навигации».

Бирман, в свою очередь, опроверг слова Крутолапова и заявил: «По существу Павел не сказал ничего, что хоть как-то изменило бы суть моего обращения к главе города, поэтому по-прежнему жду реакции Натальи Петровны Котовой».

А участники чата городской среды Крутолапова раскритиковали:

«Опять какое-то выборочное принятие опроса горожан. Горожане просили оставить переход на Цвиллинга, просили убрать автовокзал у «Юности» и правый сворот на Красную. Но в Челябинске, видимо, есть «правильные» ответы на опрос».

«Я еще предлагаю, раз уж у нас так важен опрос горожан, опросить не по цвету а опросить какая табличка больше нравится, вот есть 2 варианта синяя и чёрная, вот и пусть горожане решат, это будет более справедливо, чем опрашивать какой цвет вам больше нравится».

«Про синий цвет, мягко говоря, очень спорный вопрос. В городе полно СТАРЫХ табличек БЕЛОГО цвета. Нужно какое-то исследование, но подозреваю, что синие таблички в городе висят последние лет 20, не более того. Может и менее».

«И старые белые, конечно, шикарные, а синие «привычные» – муниципальный топорный новодел. Жаль, что город продолжает свои худшие традиции».

«Вообще ярко-синие таблички напоминают о том, что у нас в городе рулят дорожники, которые делают трассы из улиц. Вне населенных пунктов ведь тоже синие указатели».

«Хочу пояснить, почему от этой фразы «Горожане отметили, что привычный цвет адресных табличек – синий» больше всего бомбануло. Тут даже не в цвете дело. Откровенно говоря, синие таблички или черные, мне лично все равно, а вот в исполнении ваш вариант сильно проигрывает варианту от Бирмана. В итоге преподносится, как будто именно горожане выбрали эти синие таблички, хотя это не так. Ну, возникли сложности с согласованием, но куда мы торопимся? У нас эти «нынешние таблички» столько лет висят и никого не трогают, сделайте хорошо все, подготовьте как надо, найдите компромисс, зачем сырую работу выпускать в пресс-релиз?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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