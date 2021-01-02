Данные о месячной смертности больных коронавирусом у Росстата и властей Южного Урала разнятся всемеро

Росстат зафиксировал в Челябинской области в семь раз больше смертей больных COVID-19, чем региональный минздрав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число скончавшихся южноуральцев с коронавирусом достигло 3 тысяч 443 человек. Таковы данные на 1 декабря 2020 года, опубликованные Росстатом на исходе минувшего года.

При этом официальная статистика южноуральского минздрава по-прежнему существенно расходится с данными Росстата: как и по итогам октября, показатели месячной смертности, опубликованные Федеральной службой государственной статистики, более чем в 6 раз превышают цифры, озвученные челябинскими чиновниками.

Так, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, за ноябрь скончались всего 210 человек, болевших COVID-19, из них непосредственно от инфекции – 72.

В то же время, по информации Росстата, число умерших в течение ноября среди заразившихся коронавирусом составило в Челябинской области 1387 человек. При этом у 313 скончавшихся южноуральцев вирус был идентифицирован. Еще у 229 человек COVID-19 подозревался, но не был идентифицирован по какой-либо причине. У 845 жителей региона коронавирус не был основной причиной смерти, но в 154 случаях оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Напомним, формируя данные о смертности, Росстат учитывает записи органов ЗАГС, в которых фигурирует упоминание о коронавирусе. А ЗАГСы, в свою очередь, делают записи на основе медицинского свидетельства о смерти (форма 106 У-08), выдаваемого больницей или моргом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.01.21

На главной площади Челябинска сломали ледяную фигуру медведей. / Челябинцам предлагают сделать тест на COVID-19 в ТРК. / От коронавируса скончался 37-летний южноуралец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»