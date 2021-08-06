Чиновники отказываются обнародовать статистику смертности от коронавируса

Министерство здравоохранения Челябинской области отказывается опубликовать информацию о смертности от коронавируса в новой инфекционной больнице, построенной в Малой Сосновке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники нескольких пациентов, скончавшихся в учреждении, потребовали прояснить обстоятельства летальных исходов. Южноуральцы заявляют, что во время пребывания их родных в больнице, они не могли получить четкой информации о состоянии и ходе лечения родственников: медики либо уклонялись от общения, либо озвучивал противоречивые данные. После смерти пациентов в качестве причин озвучивались диагнозы, которых у умерших никогда не было, а в документах были обнаружены ошибки. Так, согласно протоколу реанимации один из пациентов скончался почти за месяц до того, как был госпитализирован.

Семьи умерших намерены обратиться в следственный комитет, а журналисты запросили в минздраве данные по смертности в больнице. Однако чиновники от конкретного ответа уклонились:

«С начала работы в областном инфекционном центре было принято 4 тысячи 973 пациента, – цитирует Znak.com ответ минздрава Челябинской области. – Больничная летальность в инфекционном центре не превышает уровень среднеобластного показателя среди пациентов, госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция».

Отметим, что в ведомстве вообще неохотно говорят от ковидной смертности: минздрав лишь публикует суточный показатель, но никогда не озвучивает общее число умерших с начала пандемии. На просьбу РИА «Новый День» уточнить цифру, чиновники предложили самостоятельно посчитать по ежедневным сводкам. Поскольку агентство фиксирует в exel-таблице все официальные данные с момента регистрации в Челябинской области первого заболевшего, большого труда это не составляет. Однако странно, почему сотрудники минздрава такую статистику не ведут или отказываются озвучивать.

Челябинск, Павел Зварзин

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