В январе в Челябинской области снизились показатели заболеваемости COVID-19, но выросла смертность от инфекции

В Челябинской области за сутки выявлено 278 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам января статистика выглядит следующим образом: заболели 9 тысяч 71 человек, умерли 409, ковид стал причиной смерти 245 (в декабре было 238). Таким образом, на фоне снижающихся официальных показателей выявляемости и смертности среди заболевших, число умерших от вируса растет.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 45 тысяч 498 зараженных. 1 тысяча 713 из них умерли (непосредственно от инфекции – 786). Летальность ковида на сегодняшний день составляет 1,7%

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.02.21

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