Математика Гехт: первый вице-губернатор Челябинской области считает, что 501 умерший – это все равно что 241

Власти Челябинской области так и не смогли объяснить существенную разницу в количестве умерших зараженных коронавирусом, и попытались переложить всю ответственность за «путаницу» на Росстат, использующий «другую кодификацию».

Как уже сообщал «Новый День», большие расхождения в цифрах регионального минздрава и Росстата, характеризующие смертность среди больных коронавирусом, отмечаются с лета минувшего года.

Так, в апреле-мае у региональных чиновников и Росстата данные совпадали, но уже в июне южноуральский минздрав отчитывался о 107 умерших пациентах с COVID-19, а Росстат давал цифру в полтора раза большую – 142 человека. В июле разница выросла в 2,5 раза, в сентябре – в 3 раза.

В целом по итогам 2020 года по данным Ростата в Челябинской области умерли 4 тысячи 694 зараженных COVID-19, а по данным областных властей – 1 тысяча 304. Разница составила 3 лишним тысячи человек. Неделю назад объяснить столь существенное расхождение внятно не смогли ни первый вице-губернатор Ирина Гехт, ни региональный министр здравоохранения Юрий Семенов. Но оба признали, что разницы в 3 тысячи человек быть не может. И обещали разобраться.

И вот сегодня Ирина Гехт с уверенностью заявила: никакой путаницы нет, все дело в кодификаторах Росстата. «Мы даем цифру подтвержденных диагнозов», – подчеркнула первый вице-губернатор и предложила проанализировать таблицу Росстата за декабрь 2020 года.

Она обратила внимание на то, что у статведомства графа, в которой ковид указан как основная причина смерти поделена на две: «COVID-19, вирус идентифицирован» и «Возможно COVID-19, вирус не идентифицирован».

«Вот смотрите: «COVID-19, вирус идентифицирован» – 501 человек, это полностью коррелируется с нашими цифрами», – заявила Гехт. Семенов спорить с ней не стал, однако по данным минздрава Челябинской области в декабре непосредственно от коронавируса умер 241 человек. Во-первых, не понятно, каким образом эти показатели вообще коррелируются. Напомним, корреля́ция – статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин, при этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин). Чиновница же сравнивает один и тот же показатель – число умерших от вируса COVID-19 и при этом уверяет, что 501 в принципе соответствует 241.

Аналогичным образом Гехт прокомментировала и ситуацию с зараженными коронавирусом, умершими от других причин. Но фокус в том, что у Росстата по итогам декабря к этой категории отнесено 648 умерших: в 94 случаях COVID-19 не является причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, а в 554 случаях не оказал. А по данным регионального минздрава в декабре «от других причин» умерли 169 человек.

Да и в целом, и от COVID-19 , и «от других причин» скончались 410 южноуральцев. А у Росстата, даже если не учитывать тех, кто, возможно, умер о ковида, но вирус не был идентифицирован, 1 тысяча 149.

Но, согласно математике госпожи Гехт, эти цифры соответствуют друг другу, и никаких расхождений нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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