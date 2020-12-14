Росстат фиксирует на Южном Урале смертность среди зараженных COVID-19 в 6 раз больше, чем по данным регионального минздрава

Официальная статистика южноуральского минздрава по-прежнему существенно расходится с данными Росстата: по итогам октября показатели смертности, опубликованные Федеральной службой государственной статистики более чем в 6 раз превышают цифры, озвученные челябинскими чиновниками.

Как уже сообщал «Новый День», министерство здравоохранения Челябинской области ведет ежедневную статистику по распространению коронавируса: в сводках сообщается число подтвержденных случаев за минувшие сутки, а также число умерших зараженных с уточнением, у скольких из них причиной смерти стал именно ковид. При этом из общих цифр с начала пандемии указывается только число выявленных инфицированных и выздоровевших. Число умерших за весь период эпидемии чиновники предпочитают не озвучивать, предлагая интересующимся посчитать по ежедневным сводкам самостоятельно.

Исходя из официальных данных ведомства, в октябре скончались 160 южноуральцев, зараженных коронавирусом, непосредственно от инфекции – 48 человек.

Однако по информации Росстата в октябре в Челябинской области умерли 1 тысяча 5 человек «с установленным диагнозом коронавирусной инфекции». Ковид как основная причина смерти был указан у 315 человек, в том числе у 190 вирус был идентифицирован. Среди инфицированных, умерших в октябре по другим причинам (таковых по данным Росстата 690), у 103 COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Таким образом, в информации Росстата число умерших только от идентифицированного коронавируса больше, чем количество всех умерших в октябре зараженных, указанных южноуральским минздравом.

Напомним, формируя данные о смертности, ведомство учитывает записи органов ЗАГС, в которых фигурирует упоминание о коронавирусе. А ЗАГСы, в свою очередь, делают записи на основе медицинского свидетельства о смерти (форма 106 У-08), выдаваемого больницей или моргом.

На основании чего свою статистику формирует региональный минздрав, не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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