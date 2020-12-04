В минздраве Челябинской области не смогли сообщить общее число умерших от коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 305 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 4 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 13 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек: три женщины в возрасте 45 – 95 лет и пятеро мужчин 70 – 75 лет. Причиной смерти 90-летнего мужчины и 54-летней женщины стали инфаркты, нередко развивающиеся на фоне инфекции. Еще трое умерли от хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии, согласно официальным данным, ежедневно публикуемым минздравом, в регионе выявлено 27 тысяч 847 случаев заболевания COVID-19. А вот общую статистику по умершим ведомство, в отличие от других регионов, не публикует.

«Новый День» обратился в пресс-службу министерства с просьбой уточнить, сколько зараженных коронавирусом скончались в Челябинской области с момента сообщения о первой смерти 20 апреля. И сколько человек умерли непосредственно от ковида. И получил ответ: «Надо вручную статистику в Минздравствуйте (telegram-канал, публикующий официальные сообщения ведомства – прим. РИА «Новый День») просматривать и считать».

Мы посчитали: получилось, что с 20 апреля по 4 декабря в регионе умерли 932 человека, непосредственно от ковида – 327.

Но непонятно, почему минздрав Челябинской области не ведет такую статистику? Или публикуемые цифры все-таки не соответствуют реальности? О чем неоднократно говорили СМИ. Да и данные Росстата существенно расходятся с публикуемой региональной статистикой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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