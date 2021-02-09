В Челябинской области «потеряли» 3 тысячи умерших инфицированных ковидом

Почти 55 тысяч человек умерли от различных причин в 2020 году в Челябинской области. Это на 21,4% больше, чем в течение 2019 года. Таковы данные, опубликованные Росстатом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатель смертности составил 15,9 на каждую тысячу населения, что превышает и общероссийский уровень (14,5), и средний показатель по УрФО (13,9).

Отметим, что областные власти неоднократно в течение 2020 года заявляли, что смертность по сравнению с 2019 годом не изменилась, однако увеличение более чем на 20% – это существенный рост.

Большие расхождения сохраняются и в цифрах, характеризующих смертность снеди больных коронавирусом. По данным регионального минздрава в декабре умерли 409 инфицированных, а по данным Росстата – 1 тысяча 250 (разница в 3 раза). Южноуральские чиновники заявляют, что именно ковид стал причиной смерти у 245 человек, а федеральные – у 501 точно, еще у 101 – возможно и еще 94 вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

В целом, за период пандемии расхождения еще больше. По данным Ростата с апреля по 31 декабря 2020 года в Челябинской области умерли 4 тысячи 694 зараженных COVID-19, а по данным областных властей – 1 тысяча 304.

Министр здравоохранения региона Юрий Семенов столь существенную разницу объяснил довольно путано:

« У нас выдаются цифры, которые идут по нашему областному мониторингу. Здесь те, кто умер от ковида и от других причин. То, что выдает Росстат, это уже непосредственно те цифры, которые мы подали, в том числе умершие непосредственно от коронавирусной инфекции или от других причин. Мы показываем те цифры, которые уже посмотрели, утвердили, и у нас все ясно, что это действительно от ковида. В Росстате цифры выдаются по выписанным справкам. Цифры еще могут измениться. Особенно те, которые у нас выдаются по области. И после этого дадим достоверную информацию. Но такой разницы – более 3 тысяч человек – быть не может».

Первый вице-губернатор Ирина Гехт тоже вразумительного ответа дать не смогла: «Мы даем данные только когда ковид – основная причина смерти или сопутствующее заболевание. Росстат ведет кодировку по четырем основаниям: COVID-19, ковид, который привел к гибели из-за основного заболевания, повлиявший и там, где носительство. Может быть, здесь где-то надо посмотреть. Я посмотрю, где там у нас расхождение. Но совершенно точно разница в 3 тысячи человек быть не может. По моим внутренним цифрам ровно сходится».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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