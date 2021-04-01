Чудеса статистика: заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снижается в соответствии с арифметической прогрессией

В Челябинской области за сутки выявлено 129 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в течение марта инфекция выявлена у 4 тысяч 436 южноуральцев. Это в 2 раза меньше, чем в январе и на 35% меньше, чем в феврале. А вот смертность от инфекции почти не снижается: в январе сообщалось о 225 умерших непосредственно от ковида, в феврале – о 222, в марте – о 219. Но если в первом месяце текущего года доля скончавшихся от коронавируса составляла 55%, то в марте – уже 75,5%.

Вообще, официальная медицинская статистика на Южном Урале демонстрирует странные тенденции. Так, заболеваемость COVID-19 может расти или снижаться в строгом соответствии с арифметической прогрессией. А смертность может быть стабильной на протяжении нескольких дней: так, в течение двух недель – с 22 по 28 января включительно и со 2 по 8 февраля в регионе от ковида умирали по 10 человек в сутки. Да и график заболеваемости с середины января плавно ползет вниз без каких-либо всплесков и откатов, как это происходит в других регионах (в некоторых из них, кстати, заболеваемость уже снова пошла вверх).

Всего с начала пандемии, по данным минздрава Челябинской области, выявлено 56 тысяч 773 зараженных. 2 тысячи 357 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 227). Летальность составляет 2,25%. По итогам февраля этот показатель равнялся 1,93%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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