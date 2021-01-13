«Аэрофлот» отказался выполнять рейсы в Челябинск и Магнитогорск

«Аэрофлот» отказался выполнять рейсы на Южный Урал, отдав эти направления дочерней авиакомпании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Аэрофлот» больше не будет выполнять рейсы из Москвы в Челябинск и Магнитогорск. С 13 января улететь в столицу и вернуться обратно южноуральцы смогут на самолетах авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

По информации представительства холдинга в аэропорту «Челябинск», смена перевозчика не повлияет на количество рейсов. Но все они будут выполнятся на самолетах Superjet 100.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», перевозчик начал эксплуатацию самолетов 1 января нынешнего года. Первыми направлениями в маршрутной сети «России», по которым начали выполнять полеты Superjet 100, стали Нижний Новгород и Белгород. 11 января к ним присоединился Нижнекамск. Теперь в числе направлений появились Челябинск и Магнитогорск.

«Начало эксплуатации самолетов Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны», – уточнили представители перевозчика. Материнская авиакомпания сосредоточится на международных направлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.21

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