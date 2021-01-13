После заявления о спаде второй волны показатели COVID-19 в Челябинской области повысились

В Челябинской области за сутки выявлено 292 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек. Все показатели выше аналогичных цифр, озвученных в предыдущие 2 дня. При этом показатели смертности стабильно повышаются шестой день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила: «Темп прироста заболеваемости за неделю – 0,8%. Это значит, мы можем говорить о начале снижения второй волны коронавируса». До этого она заявляла, что волны бывают только на море. А еще раньше – в июле – так же констатировала снижение, но через некоторое время показатели снова пошли в рост.

В других регионах снижение выявляемости коронавируса во время новогодних каникул объясняют тем, что в праздники обращаемость за медпомощью всегда ниже, и отложенный эффект проявится через 2 недели.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 39 тысяч 977 зараженных. 1 тысяча 430 из них умерли (непосредственно от инфекции – 613).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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