Суточная выявляемость COVID-19 в Челябинской области снова превысила 300 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 301 новый случай коронавируса. Последний раз 300 подтвержденных случаев фиксировались 5 января. В целом суточный показатель растет четвертый день.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 40 тысяч 866 зараженных. 1 тысяча 477 из них умерли (непосредственно от инфекции – 641).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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