Коронавирус с Гехт не согласился: показатели ползут вверх

В Челябинской области за сутки выявлено 295 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 40 тысяч 565 зараженных. 1 тысяча 462 из них умерли (непосредственно от инфекции – 633).

Напомним, 12 января первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила «о начале снижения второй волны коронавируса». И вот уже три дня показатели медленно ползут вверх.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.01.21

Суд поставил на паузу попытки челябинских чиновников начать стройку в городском бору. / На Южном Урале резко потеплеет и резко похолодает. / В начальных классах челябинских школ отменили занятия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»