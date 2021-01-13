После задержания копейской чиновницы возбудили уголовное дело

Высокопоставленную чиновницу мэрии Копейска подозревают в мошенничестве.

Как сообщал ранее «Новый День», начальник отдела ЗАГС администрации Копейска задержали вчера, 12 января.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ЗАГС администрации Копейского городского округа, подозреваемой в покушении на мошенничество», – сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года чиновница незаконно изъяла у подчиненных сотрудников часть ранее выданной денежной премии. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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