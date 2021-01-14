Скончался Борис Грачевский

В Москве скончался художественный руководитель детского юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену режиссера Екатерину Белоцерковскую.

71-летний Грачевский в декабре заразился коронавирусом. Сначала его лечили в домашних условиях, но к концу месяца его состояние резко ухудшилось. 28 декабря его госпитализировали, а затем перевели в реанимацию. 9 января Грачевского ввели в медикаментозную кому. 10 января Белоцерковская сообщала, что врачам удалось стабилизировать состояние ее супруга. 11 января он пришел в себя, но на следующий день его состояние начало ухудшаться. Его снова пришлось ввести медикаментозную кому.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года – художественным руководителем этого киножурнала.

Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

В 2000 году получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»

Награжден орденами Почета и Дружбы.

Обладатель приза «Золотой овен», двукратный обладатель «Золотого Остапа».

Москва, Игорь Юров

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