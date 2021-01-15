Челябинцы требуют закрыть Митрофановское кладбище

Экоактивисты требуют закрыть кладбище, пожирающее Челябинский бор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане просят прокуратуру проверить деятельность МКУ «Служба городских кладбищ» в части деятельности по захоронениям на Митрофановском кладбище, расположенном в Центральном районе Челябинска. Об этом сообщила депутат районного совета Елена Вахтина.

Митрофановское кладбище непосредственно граничит с Челябинским бором – особо охраняемой территорией регионального значения, напоминает парламентарий. При этом природоохранной прокуратурой неоднократно выявлялись нарушения в виде незаконных захоронений на территории памятника природы. Между тем, ООПТ имеет охранный режим территории, включающий в том числе прямой запрет на расширение существующих кладбищ.

Кроме того, кладбища размещают на определенном расстоянии от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

Так, для кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га, каким является Митрофановское, санитарно-защитная зона определена в 500 метров. То есть в пределах 500 метров от ограждения действующего кладбища не должно быть объектов, не связанных с его деятельностью и его обслуживанием.

Между тем, в пределах 500 метров с северо-востока и востока от землеотвода кладбища находятся не только жилой поселок Уфимские каменные карьеры (до границ ближайших землеотводов для эксплуатации частей индивидуального жилого дома – 10 метров и 22 метра), но и два досуговых центра – 31 и 375 метров от границы кладбища до ближайших точек зданий центров.

Кроме того, есть основания считать, что некрополь попадает во второй пояс зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища. При этом санитарно-эпидемиологическое законодательство с 2002 года запрещает размещение кладбищ в первом и втором поясах зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения.

«Таким образом, функционирование Митрофановского кладбища в качестве действующего некрополя, на котором до настоящего времени устраиваются захоронения, не отвечающие признакам «родственное подзахоронение», не обеспечивается соблюдением целого ряда положений федерального и регионального законодательства: градостроительного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического. Свою деятельность МКУ «Служба городских кладбищ» в части выдачи разрешений на осуществление захоронений на Митрофановском кладбище, как родственных, так и обычных, осуществляет с нарушениями упомянутых выше положений законодательства, – настаивают авторы обращения. – Ввиду того, что нарушения на Митрофановском кладбище имеют систематический, длящийся характер, они могут быть устранены только путем полного прекращения деятельности по выдаче соответствующих разрешений на захоронения и деятельности по совершению на нем всех видов захоронений».

Некрополь должен быть окончательно закрыт для всех видов захоронений, кроме помещения урн с прахом в специально выделенном месте, подчеркивают горожане.

Напомним, захоронения на Митрофановском кладбище уже запрещали – в 2003 году. Однако в сентябре 2009 года ограничения были сняты в связи «с отсутствием земли для захоронений». Тогда сотрудники Шершневского лесничества возмутились тем, что погост постепенно увеличивая свою площадь за счет городского бора, являющегося памятником природы. Лесничие потребовали законсервировать кладбище по примеру Екатеринбурга, где мемориальный комплекс в центре мегаполиса закрыли для новых захоронений.

К слову, тогда площадь погоста оценивали в 32 гектара, а сейчас – уже около 40 га.

Кстати, согласно статистке по состоявшимся захоронениям на ресурсе «Митрофановское кладбище. Захоронения», хоронить в бору продолжали и в период запрета:

2004 год – 40 захоронений

2005 год – 40 захоронений

2006 год – нет данных

2007 год – 32 захоронений

2008 год – 1 захоронение

2009 год – 6 захоронений.

После снятия запрета цифры пошли рост. Абсолютный рекорд был установлен в 2016 году – 524 захоронений, что превышает 40% от общего числа за последние 26 лет.

За последующие 4 года было сделано еще более 500 захоронений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.21

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