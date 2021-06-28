В Челябинске стартовал суд о запрете работы кладбища, пожирающего городской бор

В Челябинске начался суд по иску о запрете эксплуатации Митрофановского кладбища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск о запрете работы Митрофановского кладбища, примыкающего к территории Челябинского городского бора экоактивисты подали в суд в мае нынешнего года.

Между тем, спор вокруг деятельности похоронщиков длится уже не первый год. Челябинцы настаивают на том, что работа погоста серьезно увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. К тому же, организацию не раз ловили на организации захоронений непосредственно на территории бора, чему способствовало отсутствие официально установленной границы кладбища. Именно за это в 2015 году суд оштрафовал МКУ «Служба городских кладбищ» на 320 тысяч рублей, а в 2019 году прокуратура требовала взыскать с учреждения 1,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба городскому бору.

В январе нынешнего года экоактивисты потребовали прекратить эксплуатацию Митрофановского кладбища. Позицию общественников поддержало региональное управление Роспотребнадзора. Но мэрия полученное от федерального ведомства предостережение проигнорировала.

В апреле челябинцы объявили о сборе средств для подачи иска о закрытии кладбища. В конце минувшей недели состоялось первое судебное заседание. «Прокуратура города поддержала требования, представила материалы расследования по деятельности администрации города в отношении Митрофановского кладбища, – рассказал юрист и экоактивист Владимир Казанцев. – Оказывается, в 2009 году было принято распоряжение о запрете новых захоронений, но через 3 месяца, без наличия каких-либо оснований, распоряжение администрации города было отменено… самой администрацией города. На вопрос суда – почему отменили, представитель администрации ничего суду пояснить не смогла».

Следующее заседание состоится 9 августа в Советском районном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.21

Челябинская «Родина» определилась с претендентами на госдумовские мандаты. / Число смертей среди зараженных ковидом южноуральцев приблизилось к трем тысячам. / Смог над Челябинском: ПДК по фармальдегиду превышена по всему городу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»