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Понедельник, 1 февраля 2021, 16:56 мск

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Роспотребнадзор направил мэрии Челябинска предостережение по поводу работы кладбища. Чиновники не поняли

Челябинские чиновники вновь продемонстрировали незнание действующего законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взаимоисключающие ответы получили от Роспотребнадзора и местной мэрии экоактивисты Челябинска, направившие заявление о незаконности расположения и эксплуатации Митрофановского кладбища. Об этом сообщил юрист Владимир Казанцев.

Обращение, где он настаивает на запрете деятельности кладбища как находящегося во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища, челябинец направил в декабре минувшего года в Генеральную прокуратуру. Уже оттуда письмо передали в региональное управление Роспотребнадзора и мэрию Челябинска.

29 января экоактивист получил ответы от надзорного органа и городского управления ЖКХ. «Роспотребнадзор согласился с наличием нарушения, и указал в ответе, что в отношении администрации Челябинска вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части размещения и эксплуатации Митрофановского кладбища», – рассказал Казанцев.

А вот в управлении ЖКХ Челябинска никаких нарушений не нашли. Чиновники заявили, пункт 3.2.3.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», запрещающий размещение погостов во второй санитарной охранной зоне водоемов, на который ссылаются общественники, не распространяется в отношении Митрофановского кладбища. В мэрии считают, что это требование относится лишь к подземным источникам водоснабжения, а Шершни – не подземный источник.

«Это же насколько надо не уметь читать нормативный документ, в котором однозначно указано, что в отношении второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения действуют запреты, установленные пунктом 3.2.3.1 СанПиН – «Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод»?" – возмущается общественник.

Ответ УЖКХ Челябинска будет отправлен в Генеральную прокуратуру РФ с требованием подачи иска к администрации города о запрете эксплуатации Митрофановского кладбища, сообщает челябинец. «Действия администрации напоминают умышленное вредительство интересам города. Необходимо остановить это вредительство», – уверен экоактивист.

Челябинск, Виктор Елисеев

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