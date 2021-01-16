Челябинцев шокировала стоимость перелета в Москву

Челябинцы в шоке: стоимость билетов в Москву взлетела в разы, а в некоторых случаях – на порядок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях активно обсуждается стоимость перелета в столицу.

«Они там совсем долбанулись? Эконом «Челябинск – Москва» в одну сторону на двух человек лоукостером «Победа» стоит 52 тысячи рублей, – написал предприниматель Дмитрий Балакирев. – Авиакомпания «Россия» на «Суперджете» готова свозить за 115 тысяч рублей. Это вообще как?»

Действительно, цены на ближайшие дни впечатляют. Так, самый дешевый билет (эконом без багажа) из Челябинска в Москву на понедельник, 18 января, сегодня стоит у авиакомпании S7 (летит в Домодедово) 16 тысяч 635 рублей, у «России» (Шереметьево) – 18 тысяч 650 рублей, у «Победы» (Внуково) – 17 тысяч 500 рублей.

Челябинцы выдвигают разные версии. Кто-то считает, что это результат отказа летать в Челябинск компании «Аэрофлот», кто-то видит в этом политическую подоплеку: «Это же очевидно, боятся, что сейчас все кинуться из Игоря Члбшного встречать Леху Навального, поэтому и цены заградительные!!!»

Кто-то просто критикует транспортную политику властей: «Челябинск как всегда... Отгрохали новый терминал, а улететь из Че вообще никуда невозможно, кроме Москвы, и то сами себя загоняют с повышением цен в угол. Итак уже все летают из Кольцово, по всей видимости, совсем скоро челябинский аэропорт закроют на клюшку, так как желающих вылетать из Че не будет – гораздо дешевле обойдётся доехать до Кольцово и оттуда вылететь».

Однако многие напоминают о политике авиакомпаний: чем ближе вылет, тем дороже билет.

Например, билеты на понедельник, 25 января, из Челябинска в Москву пока стоят в пределах 2 – 4 тысяч. Кстати, обратные билеты (из столицы на Южный Урал) сегодня продаются по таким же ценам.

Челябинск, Павел Зварзпн

Челябинск. Другие новости 16.01.21

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