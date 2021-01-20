Челябинцев собирают на несанкционированный марш в поддержку Навального

Челябинск готовится к акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 23 января, в Челябинске пройдет шествие в поддержку Алексея Навального. Об этом заявили в региональном штабе оппозиционного политика.

По планам организаторов, марш должен пройти от бульвара Славы по лице Свободы и далее по проспекту Ленина до памятника Курчатову. При этом инициаторы не скрывают, что мероприятие в мэрии согласовывать не намерены. В пресс-службе городской администрации также заявили, что никаких уведомлений о готовящейся акции власти не получали.

Между тем, в социальных сетях активизировались многочисленные сообщества и чаты, где обсуждается предстоящее мероприятие. Сами организаторы заявляют, что акция будет носить исключительно мирный характер. Но не исключают участия в мероприятии провокаторов. В самих же протестных интернет-группах заверения в мирном характере демонстрации перемежаются призывами к радикальным действиям. Впрочем, проходит это на фоне обвинений участников в провокациях и заявлениями организаторов о существовании провокаторских сообществ.

В полиции пока от комментариев по поводу намечающихся акций протеста воздерживаются.

Напомним, последняя масштабная акция протеста прошла в Челябинске в мае 2018 года под лозунгом «Он нам не царь». Тогда инициаторами марша также выступили представители местного Штаба Навального. Правда, непосредственный организатор – тогдашний координатор штаба Борис Золотаревский – до самого шествия так и не дошел. Его задержала полиция раньше. Так что под жесткий разгон протестующих оппозиционер, до последнего призывавший горожан принять участие в несанкционированном шествии, не попал.

Нынешний координатор Штаба Навального в Челябинске Артур Яумбаев не исключил, что и его силовики «примут» если не до начала шествия, то в самом его начале. Предположения эти отнюдь не беспочвенны. Ведь если два с половиной года назад организаторы хотя бы соблюли формальную процедуру и предупредили мэрию о проведении марша, то на сей раз инициаторы подчеркивают несанкционированный характер мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.21

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 42 тысячи человек. / В Катав-Ивановске подрядчик завалил строительным мусором лес и пруд. / В Карабаше водитель погрузчика погиб при уборке снега. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»