Южноуральцев предупредили об ответственности в субботних акциях протеста. Родителей – отдельно

Власти распространили предостережение по поводу участия в анонсированной на субботу демонстрации в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с обращением к челябинцам обратилась пресс-служба мэрии. При этом отдельно среди адресатов выделены родители учащихся.

«Сообщаем, что несогласованное проведение публичного мероприятия 23 января 2021 г. повлечет нарушение требований федерального закона № 54-ФЗ, а также возможность наступления установленной законом ответственности как для лиц, являющихся организаторами, так и для участников, – говорится в обращении. – Проведение несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность. Участие в несогласованном митинге может обернуться штрафом до 50 тыс. рублей, а его организация – лишением свободы сроком до 5 лет».

В мэрии напоминают, что помимо прямых правовых, судимость имеет косвенные последствия, которые можно обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. «Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника (братьев, сестер, матери, бабушек или дедушек) может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну (например, получение гражданства или трудоустройство)», – предупреждают чиновники.

Похожие по содержанию предостережения распространяются также в чатах, организованных для родителей учащихся в Челябинске, Копейске и других муниципалитетах.

Сотрудники полиции пока не комментируют предстоящую акцию протеста. Но можно вспомнить, что в мае 2018 года в преддверии протестного марша, организованного штабом Навального в Челябинске, пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области распространила похожее по содержанию обращение.

Напоминаем, завтра, 23 января, сторонники блогера и оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в Москве из-за нарушения требований к отбыванию условного срока, намерены провести акцию протеста с требованием освободить своего лидера. При этом они принципиально отказались согласовывать мероприятие с мэрией. Таким образом, предстоящая демонстрация с самого начала готовилась как несанкционированное мероприятие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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