Администрация ЧОДКБ саботирует приказ о приеме на работу медиков закрытого отделения ОКБ №3

Сотрудникам расформированного отделения детской урологии ОКБ №3 до сих пор не предложили обещанных вакансий в Челябинской детской областной больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники отделения детской урологии челябинской больницы, закрытого в конце прошлого года, продолжают борьбу. Теперь уже пытаясь защитить свои трудовые права.

Врач детского урологического отделения в ГБУЗ ОКБ № 3 Екатерина Воронина обратилась в Государственную инспекцию труда с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Напомним, осенью прошлого года родители пациентов и сотрудники отделения детской урологии ОКБ №3 выступили против планов регионального минздрава по переводу всего объема медицинской помощи по этому направлению в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Челябинцы уверены, что это крайне негативно скажется на качестве и доступности лечения детей.

Но чиновники остались глухи к позиции оппонентов. Приказом от 15 октября 2020 года была изменена маршрутизация пациентов по профилю «детская урология-андрология», весь поток направили в ЧОДКБ. С 1 ноября отделение пациентов не принимает. Персонал остался без работы по профилю, часть сотрудников перешли временно в другие отделения, части сотрудников, за неимением работы, пришлось взять отпуск, а кто-то и вовсе уволился.

22 декабря был издан новый приказ, согласно которому отделение подлежит расформированию, а сотрудники – сокращению. 28 декабря администрация ОКБ №3 письменно уведомила сотрудников о сокращении и предложила действующие в больнице вакансии, но не по профилю предыдущей работы. С 11 января сотрудники находятся в простое.

Но в декабрьском приказе был и еще один пункт. Он поручал главврачу ЧОДКБ Галине Киреевой подготовить перечень вакантных должностей, на которые могут быть приняты сотрудники ОКБ №3, уволенные в связи с сокращением штата.

«В настоящее время никаких предложений с перечнем вакантных должностей для продолжения нашей трудовой деятельности по специальности от администрации ГБУЗ ЧОДКБ никто из персонала сокращаемого отделения не получал, – пишет Екатерина Воронина в обращении, датированном 21 января. – Прошу провести проверку по данной проблеме, так как в результате приказов МЗ ЧО и бездействия в отношении трудовых прав администрации ГБУЗ ЧОДКБ мы лишаемся возможности, в частности я, как оперирующий хирург, продолжать свою трудовую деятельность».

Кроме того, в надежде на поддержку профессионального сообщества, Екатерина Воронина обратилась с открытым письмом к известному в профессиональных кругах доктору медицинских наук, профессору, урологу-андрологу Андрею Павлову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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