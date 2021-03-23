Врачи заявляют, что на Южном Урале искусственно создают дефицит медицинских кадров

В сфере здравоохранения Челябинской области катастрофически не хватает специалистов. Главные причины дефицита кадров – низкие зарплаты, а также управленческий кризис.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал о заработной плате медиков на совместном заседании комитета по социальной политике и комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания.

По его словам, все показатели по повышению зарплат медиков в 2020 году были выполнены. А с ковидными выплатами средний доход врачей и вовсе превысил индикативные показатели на 63%, достигнув 84 тысяч 592 рублей.

Депутаты ему не поверили. Да и эксперты утверждают: у медиков слишком маленькие зарплаты и слишком большая нагрузка. В итоге, работать, порой, некому.

По официальным данным, на сегодняшний день в Челябинской области вакантно 800 мест для врачей и около 350 мест для среднего медперсонала. Больше всего не хватает анестезиологов-реаниматологов, травматологов и патологоанатомов.

При этом чиновники, как всегда, пытаются выдать черное за белое: «В 2020 году уволилось 4855 медицинских работников. Это на 114 человек меньше, чем в 2019 году, – цитирует представителей минздрава «Правда УрФО». – Положительная динамика обусловлена принятием в 2020 году дополнительных мер поддержки и программ для медицинского персонала. В 2020 году в медицинские организации трудоустроено 4616 специалистов».

Однако если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то картина получается уже не столь радужная: итак, в 2019 году уволились 4 тысячи 969 человек (4855 +114 – это цифры минздрава), а на замену им в 2020 году приняли всего 4 тысячи 616 человек. То есть, незакрытыми остались 353 ставки. Да плюс еще 4 тысячи 855 медиков уволились в 2020 году.

Или так: на работу в медучреждения в 2020 году приняли 4 тысячи 616 сотрудников, а уволились, несмотря на все меры поддержки, 4 тысячи 855. В итоге получается минус 239 медиков. Это вдобавок к уже сложившемуся в прежние годы дефициту. Какая уж тут положительная динамика.

Специалисты не торопятся в бюджетные медучреждения из-за «неоправданной зарплатами высокой нагрузки». Даже министр Семенов признал: чтобы получать озвученные им 84 тысячи рублей, врач должен очень много работать. Правда, он конкретно не сказал сколько. Но сами медики утверждают: чтобы получать в Челябинске 40-50 тысяч рублей, нужно отдежурить не менее 10 ночных смен в месяц при сохранении полной нагрузки по основной работе. И это уже непосильный труд. А для зарплаты в 80 тысяч нужно работать еще в 2 -3 раза больше – то есть круглосуточно и почти без выходных.

Но и тех, кто согласен на такие условия, в южноуральских больницах не берегут. «Новый День» уже рассказывал о закрытии детской урологии в ОКБ №3. Часть уволенных сотрудников до исх пор не могут найти работу по специальности: «Я уже три месяца нахожусь на бирже труда, поскольку в регионе мне негде работать по специальности, – рассказала детский уролог-андролог, врач высшей категории Екатерина Воронина. – В поиске работы находятся также несколько моих бывших коллег. Мне поступило предложение о работе в приемном покое, но даже по своей специальности мне приходилось работать на две ставки, потому что без дополнительных дежурств обеспечить нормальные доходы просто невозможно. Единственный вариант для меня – это работа в платных клиниках».

Воронина считает, что в регионе искусственно создают дефицит медицинских кадров. Трудно поверить в то, что кто-то, действительно, осознано пытается оставить систему здравоохранения без специалистов (хотя у нас ест пример так называемой оптимизации, но там была задача сократить расходы, просто чиновники не нашли лучшего решения, чем разогнать медперсонал). Скорее всего, проблема кроется в низком качестве управленческих кадров, которым не хватает квалификации для подобной работы.

«Проблемы с менеджментом и отсутствием бережного отношения к кадрам возникают повсеместно, в том числе, в третьей областной больнице, – говорит руководитель регионального отделения Общества врачей России Степан Фирстов. – В Верхнеуральске совсем недавно уволились все хирурги районной больницы из-за конфликта с главврачом. За последние 10 лет в минздраве Челябинской области сменилось 6-7 министров, что дает о себе знать».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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