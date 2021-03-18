Не верят даже единороссы: южноуральские медики «переплюнули» по зарплатам москвичей

Даже южноуральские единороссы отказываются верить в официальную статистику по зарплатам медработников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончился отчет министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова по уровню заработной платы медиков на совместном заседании комитета по социальной политике и комитета по бюджету и налогам регионального Заксобрания.

Чиновник заявил, что все показатели по повышению зарплат медиков в 2020 году выполнены. А с ковидными выплатами средний доход врачей и вовсе превысил индикативные показатели на 63%, достигнув 84 тысяч 592 рублей.

Средний медперсонал с учетом доплат, по словам Семенова, в среднем получал 43 тысячи 452 рубля (на 35% выше индикатива), а младший – 36 тысяч 538 рублей (на 13,6% целевых показателей). Но даже если убрать из статистики «ковидные» деньги, картина, по данным минздрава, получается весьма благостная: средняя зарплата врача – 71 тысяча 948 рублей (превышение 23,7%), среднего медперсонала – 35 тысяч 875 рублей (превышение 11,5%), и только жалованье младшего медперсонала, составляя в среднем 30 тысяч 893 рубля, отставая от индикатива на 3,9%.

Столь позитивный отчет смутил даже видавшего виды спикера Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша. «Я каждому депутату давал поручение не использовать официальные данные в общении с людьми, – признался «единоросс». – Когда называешь им эти суммы, у людей глаза на лоб лезут: где вы берете эти цифры?»

В ответ министр в очередной раз повторил приевшуюся чиновничью мантру о том, что медики получают зарплату в зависимости от объемов работы. И в этом, действительно, кроется секрет «статистических» успехов региона. Ведь, шутка ли, средние зарплаты медиков Южного Урала умудрились переплюнуть даже доходы московских коллег. Так, на начало 2021 года средняя зарплата столичных врачей составляет всего 76 тысяч 625 рублей. Правда, получают москвичи такую сумму, работая на одну ставку.

Совсем другое дело – Южный Урал. Как рассказал руководитель регионального отделения Общества врачей России. Степан Фирстов, в Челябинской области высокие зарплаты получают медики, замещающие сразу по 3-4 ставки. Не будь этого, показатели были бы совсем иными. Например, в Южноуральске участковый педиатр получает с на руки 23 тысячи 153 рубля. То есть втрое меньше официально декларируемой чиновниками минздрава средней зарплаты.

При этом важно, что ставка в плане рабочего времени рассчитывалась так, чтобы человека работал эффективно. Переработка даже в 1,5 – 2 раза существенно снижает качество работы и отрицательно сказывается на физическом и психическом состоянии человека. А уже если медику приходится работать в 3 – 4 раза больше нормативного времени, то ни о каком качестве речи вообще быть не может.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.21

В Челябинске на переезде такси влетело под грузовой поезд. / В Челябинской области выявлено 138 новых случаев коронавируса. / Каждый второй челябинец не верит в возможность реализовать себя в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»