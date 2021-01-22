Экс-директор челябинского Горэкоцентра пытается избежать повторного разбирательства по делу о присвоении десятков миллионов рублей

Бывший директор челябинского МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин пытается избежать повторного разбирательства по делу о присвоении десятков миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», брат бывшего министра экологии региона Александра Галичина до сентября 2018 года руководил МУП «Горэкоцентр» и контролировал сферу «мусорных» перевозок.

Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения организованной группой либо в особо крупном размере); п. «б» ч.2 ст. 171 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере); ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст.33 (организация преступления или руководство его исполнением, или создание организованной преступной группы, или руководство такой группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).

Речь идет о похищении более 60 млн рублей.

В ноябре 2019 года Советский районный суд Челябинска постановил вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Через месяц Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора об отмене этого постановления и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

7 мая 2020 года появилось новое постановление, в котором указано, что в действиях Галичина отсутствуют признаки состава преступления. В октябре суд Центрального района Челябинска разрешил прокуратуре это постановление отменить.

Защита Галичина подала апелляционную жалобу. 21 января Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил вердикт районного суда без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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