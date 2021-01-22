В России вышел уникальный альбом группы «Зоопарк»: опубликованные записи сделаны в апреле 1988 года на премьерных показах фильма Сергея Соловьева «АССА» в ДК Московского электролампового завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», релиз выпущен ограниченным тиражом и состоит виниловой пластинки, компакт-диска и DVD. На виниле зафиксировано выступление группы 8 апреля 1988 года, где музыканты исполняли свои хиты («Песня простого человека», «Буги-вуги каждый день», «Дрянь», «Гопники», «Мажорный рок-н-ролл» и так далее) и относительно новые композиции «Право на рок» и «Трезвость – норма жизни».

На СD – тот же концерт в расширенном варианте: на диске 18 композиций «Зоопарка» (в том числе, помимо уже названных, «Сидя на белой полосе» и «Прощай, детка!»), а также джем, сыгранный на премьере «Ассы» в том же ДК МЭЛЗ 17 апреля 1988.

На DVD – архивные видеозапи концертов «Зоопарка» в ДК МАИ, ДК «Нива» и Ленинградском рок-клубе.

Отметим, что в 2021 году «Зоопарку» исполняется 40 лет – первое выступление группы состоялось в феврале 1981 года. А через 10,5 лет – в августе 1991 лидер и солист группы Майк Науменко умер.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.01.21

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